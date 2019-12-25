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В Петербурге впервые закрывают движение машин по улице Рубинштейна
Вчера, 22:59
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mook1

В Петербурге впервые закрывают движение машин по улице Рубинштейна

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Ограничения вступили в силу.

Вечером в пятницу, 23 октября вступило в силу ограничение движения автотранспорта по улице Рубинштейна в Петербурге.

Теперь проезд разрешен только для местных жителей и тем, кто работает на "барной" улице, также проехать могут автомобили  инвалидов, почты, машины обслуживающих предприятий.

Напомним, что ограничения для движения транспорта будут действовать с 22:00 пятницы до 08:00 субботы и с 22:00 субботы до 08:00 воскресенья, а также с 00:00 до 24:00 в праздничные дни. Пешеходной улица станет все же не на целые выходные. От запрета на всю субботу и воскресенья власти решили отказаться, так как скопления людей наблюдаются в ночной период. 

Фото: Piter.tv

Теги: ограничения, петербург, рубинштейна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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