В Петербурге впервые закрывают движение машин по улице Рубинштейна

Ограничения вступили в силу.

Вечером в пятницу, 23 октября вступило в силу ограничение движения автотранспорта по улице Рубинштейна в Петербурге.

Теперь проезд разрешен только для местных жителей и тем, кто работает на "барной" улице, также проехать могут автомобили инвалидов, почты, машины обслуживающих предприятий.

Напомним, что ограничения для движения транспорта будут действовать с 22:00 пятницы до 08:00 субботы и с 22:00 субботы до 08:00 воскресенья, а также с 00:00 до 24:00 в праздничные дни. Пешеходной улица станет все же не на целые выходные. От запрета на всю субботу и воскресенья власти решили отказаться, так как скопления людей наблюдаются в ночной период.

Фото: Piter.tv