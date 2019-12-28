В Петербурге впервые за 100 лет не состоится апрельский субботник

Виной всему пандемия коронавируса и запрет городского правительства на массовые мероприятия.

В Петербурге впервые за 100 лет не состоится традиционный апрельский субботник. Массовое мероприятие, в котором обязательно участвовали местные жители, не сможет пройти из-за коронавируса и запрета правительства на проведение массовых мероприятий. Об этом 7 апреля заявил глава комитета по благоустройству Сергей Малинин на пресс-конференции.

Отменят также и большой День благоустройства, намеченный на 25 апреля. В городских мероприятиях каждый год принимали участие до 200 тысяч человек. По словам Малинина, несмотря на отсутствие деятельных петербуржцев, в городе все равно будут наводить чистоту силами дворников и дорожных предприятий, а также районных администраций.

Тем временем, в городе уже начали чистку и обработку дорог, остановок, скамеек. Асфальт очищают специальными шампунями и даже дезинфицирующими средствами.

Ранее сообщалось, что на Чкаловском проспекте обновят систему наружного освещения.

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