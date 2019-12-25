По итогам работ на всем протяжении проспекта будет заменено 6,8 километра потенциально аварийных сетей электроснабжения.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что на Чкаловском проспекте обновят систему наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба "Ленсвета".

В компании отметили, что в настоящее время монтаж воздушных переходов осуществлен на 80%. Кроме того, работники ведут прокладку самонесущего изолированного провода. Отмечается, что он обладает большой механической прочностью.

В итоге "Ленсвет" планирует заменить 6,8 километра потенциально аварийных сетей электроснабжения. В итоге Чкаловский проспект украсят 116 новеньких светильников.

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Фото:Пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"