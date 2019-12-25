С проезжей части только за три дня вывезли 37 тонн мусора.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Петербурге подвели итоги первых дней месячника благоустройства. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по благоустройству.

В комитете отметили, что за три дня в Северной столице навели порядок в 1888 дворах. Кроме того, коммунальщики после зимы почистили почти 1500 квадратных метров территории в скверах и парках. Также рабочие помыли фасады в Петербурге и вывезли 11 247 кубических метров этого мусора.

Более того, соответствующие службы за три дня вывезли с проезжей части 37 тонн мусора.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов потребовал активно заняться уборкой улиц и дворов.

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