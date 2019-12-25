Во вторник, 31 марта, градоначальник Северной столицы Александр Беглов потребовал активно заняться уборкой улиц и дворов. Об этом градоначальник сообщил во время подведения итогов выполнения госпрограммы "Благоустройство и охрана окружающей среды в Петербурге".
Градоначальнк отметил, что главной задачей остается чистота в Петербурге.
"Главное — чтобы город был чистым. Надо его мыть, убирать, благоустраивать дворы",
—заявил Беглов.
Отмечается, что в 2020 году в Петербурге появилось 30 новых общественных пространств, благоустроено 500 дворов. В ближайшее время планируется благоустроить также Заневский парк и набережную реки Смоленки.
Рнее мы сообщали о том, что власти Петербурга озвучили главные задачи правительства на время эпидемии.
Фото:Piter.TV
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