В этом году планируется благоустроить Заневский парк и набережную реки Смоленки.

Во вторник, 31 марта, градоначальник Северной столицы Александр Беглов потребовал активно заняться уборкой улиц и дворов. Об этом градоначальник сообщил во время подведения итогов выполнения госпрограммы "Благоустройство и охрана окружающей среды в Петербурге".

Градоначальнк отметил, что главной задачей остается чистота в Петербурге.

"Главное — чтобы город был чистым. Надо его мыть, убирать, благоустраивать дворы", —заявил Беглов.

Отмечается, что в 2020 году в Петербурге появилось 30 новых общественных пространств, благоустроено 500 дворов. В ближайшее время планируется благоустроить также Заневский парк и набережную реки Смоленки.

Рнее мы сообщали о том, что власти Петербурга озвучили главные задачи правительства на время эпидемии.

Фото:Piter.TV