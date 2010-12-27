В Эрмитаже вручат премию самому "Замурчательному человеку"

Жюри выберет конкурсанта, который лучше всех относится к кошкам.

23 апреля в рамках Дня мецената впервые вручат премию за хорошее отношение к кошкам под названием "Замурчательные люди". Об этом сообщает пресс-служба котокафе "Республика кошек".

Церемония награждения состоится в Эрмитаже. Номинантами станут жители города, которые не только хорошо относятся к кошкам, и к другим братьям нашим меньшим, но и делают все возможное для обеспечения животным комфортных условий для жизни.

Эрмитаж не случайно выбран площадкой для вручения премии "Замурчательные люди Петербурга". Опыт Государственного Эрмитажа, музея, впервые объединившего социально-культурные и зоогуманистические идеи в решении "кошачьего вопроса", стал примером не только для жителей и учреждений Санкт-Петербурга, но и объектом для подражания общемирового масштаба. Дворовые и дворцовые петербургские коты — это неформальный бренд города, не просто элемент экосистемы мегаполиса, а его душа. пресс-служба котокафе "Республика кошек".

Учредители премии убеждены, что образ города на Неве формируют сами люди. Они добрые и отзывчивые. Ни для кого не секрет, что у Государственного Эрмитажа имеется уникальный опыт в содержании кошек. Деятельность музея и его отношение к четвероногим крысоловам является примером для подражания.

Определять номинантов будут генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор альманаха "Русский Меценат" Аркадий Соснов, начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев, заместитель директора петербургского филиала НИУ ВШЭ, профессор, доктор экономических наук, основатель благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ленькин кот" Валерий Гордин. Председателем жюри будет Анна Кондратьева, ветеринарный врач эрмитажных котов и общественный деятель в сфере гуманного отношения к животным, основатель АНО "Всевмузей" (Музей кошки и Республика кошек). Почетный гость премии самый известный кот 2017 года эрмитажный кот-оракул Ахилл.

Ранее Piter.tv сообщал, что кот Ахилл получит паспорт болельщика за добросовестные предсказания.

Фото: ВКонтакте / zvezdy_koshki