Кот Ахилл получит паспорт болельщика за добросовестные предсказания

Ахилл станет единственным животным, которому выдадут паспорт болельщика на ЧМ по футболу в 2018 году.

Представители Эрмитажа готовят паспорт болельщика на оракула Чемпионата мира по футболу в России - кота Ахилла. Животное будет предсказывать результаты матчей с оформленным подтверждением собственного статуса. Выдачей документов пушистому зверю выдаст Комитет по спорту.

Сотрудники ведомства отметили, что Ахилл станет единственным животным, удостоенным чести получить собственную аккредитацию. Кот уже показал свою работоспособность во время проведения Кубка Конфедераций в 2017 году. Тогда он предсказывал финал игр между участниками в Санкт-Петербурге. Оракулу удалось правильно рассказать болельщикам о трех результатах из четырех.

