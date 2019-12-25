В Петербурге впервые в России выберут лучшую газодымозащитную службу страны

В финале будут бороться девять команд.

В пятницу, 30 июля, в Петербурге определят лучшую газодымозащитную службу МЧС России. В финале поборются девять команд-победителей отборочных этапов в своих округах, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Участники отметили, что задания подобраны реалистично, но все-таки трудновыполнимые. Всего подготовлено два этапа. В первом этапе спасатели должны преодолеть огневую полосу психологической подготовки: вскрыть дверь на время, перекрыть утечку жидкости и потушить условное возгорание, а также вынести пострадавшего через лабиринт с перепадом высот.

На втором этапе участники покажут навык разведки в условиях нулевой видимости. Забрала будут заклеены светонепроницаемым материалом. Психологическое давление будут оказывать крики о помощи. Спасатели должны найти пострадавшего в лабиринте и эвакуировать его, затем реанимировать и оказать первую медицинскую помощь.

В России финальный этап соревнований проводят впервые.

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Фото: Piter.tv