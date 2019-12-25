В Петербурге впервые построят здание по BIM-модели

Планируется завершить строительство до конца осени 2021-го года.

Госстройнадзор Петербурга выдал первое разрешение на строительство объекта с применением технологий информационного моделирования (BIM). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По такой технологии был разработан проект детского сада на проспекте Блюхера. Проектирование и экспертиза проходили в новом цифровом формате. Это позволяет компании-застройщику сэкономить время и другие ресурсы для реализации проекта. Он получил высокую оценку министерства по строительству. Теперь проект будет примером для других регионов РФ.

Согласно проекту, планируется трехэтажное здание на 160 человек. В нем будут бассейн, физкультурный и музыкальные залы. Детский сад собираются построить до 30 ноября 2021-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 2021 году в Петербурге планируется открыть еще пять школ и шесть детсадов.

Фото: Piter.TV