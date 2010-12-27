Также на выставке представят тетрадь с рукописями писателя.

В Петербурге впервые покажут черновик романа Тургенева "Отцы и дети". Об этом сообщает ТАСС.

Выставка посвящена 200-летию со дня рождения писателя. Она пройдет в Институте русской литературы РАН.

Главным экспонатом одного из разделов выставки станет приобретенная в 1999 году на аукционе Christie"s черновая рукопись романа "Отцы и дети". Ранее ее не показывали широкой публике отметили в Пушкинском доме

Также на выставке представят тетрадь с рукописями писателя. Помимо этого, посетители смогут увидеть полную хронологию жизни Тургенева.

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