В Петербурге опубликовали блокадные дневники артистов балета Мариинского театра

Презентация состоится 15 сентября в Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, 9.

В Петербурге 15 сентября состоится презентация книги "Танцуя под обстрелами". Это сборник впервые опубликованных дневников артистов балета Мариинского театра (в то время Кировского театра).

В сборник вошли заметки танцоров Натальи Сахновской, Ивана Нечаева, Ольги Иордан. Некоторые дневники публиковались, а какие-то выйдут впервые.

Книга показывает истинное отношение творческой интеллигенции Ленинграда к Великой отечественной войне: их безвозмездную готовность помогать городу, привносить вклад в общее дело, работать и репетировать, жертвуя собой. издатели

Книга будет интересна как любителям балета, так и тем, кто хочет больше узнать об истории блокадного Ленинграда. Все деньги, собранные от продаж книги, пойдут на на продолжение съемок фильма "Ленинградская сюита".

Фото и видео: YouTube/ Ленинградская сюита