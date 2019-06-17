В Таврическом саду покажут отрывок из фильма о жизни артистов Мариинки во время блокады Ленинграда

Показ состоится 21 июня.

В конце рабочей недели в Таврическом саду пройдет показ эпизода фильма "Ленинградская сюита", который основан на блокадных дневниках артистов Мариинского театра. Об этом сообщили в официальной группе "Ленинградская сюита".

Показ пройдет 21 июня в 18:00 по адресу: Кирочная улица, 50б. Прийти могут все желающие, но для этого нужно заранее зарегистрироваться в группе организаторов.

В фильме идет речь о жизни Кировского театра (Мариинского) в годы блокады. В основе сюжета лежат дневники артистов.

Средства на съемки картины были собраны через краудфандинговые площадки.

Фото и видео: YouTube/ Ленинградская сюита

