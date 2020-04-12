В Петербурге впервые обсудят мифы и реальность глобальных угроз

В ноябре Северная столица примет Первый всемирный форум "Глобальные риски цивилизации – мифы и реальность". Участие уже подтвердили учёные, депутаты и космонавт.

Петербург готовится в ноябре принять уникальное событие – Первый всемирный форум "Глобальные риски цивилизации – мифы и реальность". Организатор мероприятия Алексей Козырев на пресс-конференции заявил, что их проект действительно первый в мире. Он пояснил, что изучением глобальных катастроф занимаются многие организации – от небольших коммунальных служб до ООН, однако никто не рассматривает эту тему через призму мифов и реальности.

Организатор подчеркнул, что ложные представления о глобальных опасностям не менее страшны, чем сами угрозы. По его словам, подобные мифы влияют на общественные настроения и приучают людей жить одним днём. Он добавил, что из телевизора и интернета распространяются истории о скором конце света, порабощении человечества искусственным интеллектом, необратимом глобальном потеплении или падении метеорита. Как отметил Козырев, на смену одному исчезнувшему мифу обязательно приходит новый.

Научный руководитель Президентской академии в Санкт-Петербурге Владимир Шамахов рассказал, что задача бюро правления форума – отделить выдумки от действительности. По его словам, информационный шум отвлекает государство и общество от подлинной борьбы с реаль ными угрозами. Он подчеркнул, что организаторы хотят отсеять надуманные страшилки, чтобы сконцентрировать ус илия людей на борьбе с истинными опасностями для жизни на планете, которые замаскированы множеством фейков.

Ранее стали из вестны деловая и культурная программа форума "Сила детства".

