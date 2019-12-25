Губернатор Петербурга разрешил пользоваться каршерингом с 22 июня

Пользоваться сервисами по аренде автомобилей было запрещено с 14 апреля.

С 22 июня в Петербурге возобновляется работа каршеринга. Соответствующие поправки в постановление №121 от 13 марта 2020 внес губернатор Александр Беглов.

Арендодатели автомобилей должны будут обеспечить безопасность граждан, а именно - проводить регулярную дезинфекцию авто перед их передачей клиентам, а также обеспечить соблюдение стандарта безопасности до начала работы. Форму утвердит комитет по транспорту.

Кроме того, с понедельника разрешен прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях в целях медицинской реабилитации и/или санаторно-курортного лечения только по медицинским показаниям. Посетители должны иметь заключение врачебной комиссии, которая работает на территории Петербурга. В данном случае стандарты безопасности утверждает комитет по развитию туризма города.

Напомним, работа каршеринга была запрещена в Петербурге с 14 апреля.

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