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Губернатор Петербурга разрешил пользоваться каршерингом с 22 июня
Сегодня, 17:41
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Губернатор Петербурга разрешил пользоваться каршерингом с 22 июня

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Пользоваться сервисами по аренде автомобилей было запрещено с 14 апреля.

С 22 июня в Петербурге возобновляется работа каршеринга. Соответствующие поправки в постановление №121 от 13 марта 2020 внес губернатор Александр Беглов.

Арендодатели автомобилей должны будут обеспечить безопасность граждан, а именно - проводить регулярную дезинфекцию авто перед их передачей клиентам, а также обеспечить соблюдение стандарта безопасности до начала работы. Форму утвердит комитет по транспорту. 

Кроме того, с понедельника разрешен прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях в целях медицинской реабилитации и/или санаторно-курортного лечения только по медицинским показаниям. Посетители должны иметь заключение врачебной комиссии, которая работает на территории Петербурга. В данном случае стандарты безопасности утверждает комитет по развитию туризма города. 

Напомним, работа каршеринга была запрещена в Петербурге с 14 апреля. 

Фото: pixabay.com 

Теги: каршеринг, санаторий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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