В Петербурге разрешили проводить плановые медицинские осмотры

Они были запрещены с 25 марта.

В Петербурге сняли запрет на проведение плановых профилактических осмотров горожан с 28 апреля. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

Теперь петербуржцы смогут проходить плановые профилактические осмотры, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп. Постановление подписала главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

Ранее прием пациентов был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Также с 24 апреля была разрешена плановая вакцинация детей.

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