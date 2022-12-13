Байден намерен пройти регулярный медосмотр до конца января

В Белом доме рассказали в какие сроки будут проведен осмотр глава США.

Американский президент Джо Байден намерен пройти регулярный медицинский осмотр до конца января 2023 года. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель администрации в Вашингтоне Карин Жан-Пьер. Чиновница отметила, что позже Белый дом опубликует документы, касающиеся результатов этого осмотра.

... До конца месяца". Мы сделаем то же самое, что в прошлый раз, в 2021 году, когда мы в полной мере прозрачно представили данные о его медосмотре. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В ноябре 2022 года лидер страны Джо Байден, которому в 2022 году исполнилось 80 лет, заявил прессе о том, что намерен завершить прохождение регулярного медицинского осмотра до конца года. Однако этого не произошло.

В Белым доме назвали поставки конкретных вооружений Киеву суверенным решением стран.

Фото и видео: Белый дом