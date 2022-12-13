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В Белым доме назвали поставки конкретных вооружений Киеву суверенным решением стран

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Карин Жан-Пьер оценила поставки танков для ВСУ.

В Белым доме назвали поставки конкретных вооружений Киеву суверенным решением стран. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что страны должны самостоятельно принимать решения по отправке тех или иных видов военной помощи для Вооруженных сил Украины. Таким образом спикер оценила сведения в СМИ о том, что власти Германии готовы передать ВСУ танки только после того, как на аналогичный шаг решатся власти США.

Президент  считает, что каждая страна должна принимать решения в сфере безопасности, какую технику они могут предоставлять Украине.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме сообщили, что Байден не будет вести переговоры о потолке госдолга.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, военная помощь, всу, карин жан-пьер, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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