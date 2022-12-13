Карин Жан-Пьер оценила поставки танков для ВСУ.

В Белым доме назвали поставки конкретных вооружений Киеву суверенным решением стран. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что страны должны самостоятельно принимать решения по отправке тех или иных видов военной помощи для Вооруженных сил Украины. Таким образом спикер оценила сведения в СМИ о том, что власти Германии готовы передать ВСУ танки только после того, как на аналогичный шаг решатся власти США.

Президент считает, что каждая страна должна принимать решения в сфере безопасности, какую технику они могут предоставлять Украине. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме сообщили, что Байден не будет вести переговоры о потолке госдолга.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television