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В Белом доме сообщили, что Байден не будет вести переговоры о потолке госдолга

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Лидер США откажется идти на соглашение с Конгрессом.

В Белом доме сообщили, что Байден не будет вести переговоры о потолке госдолга.Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что глава страны не намерен общаться с членами Республиканской партии в Конгрессе по данному вопросу о суверенном государственном долге США даже в том случае, если потолок будет достигнут уже 19 января.

Мы не будем этого делать. Это их конституционная обязанность, если вспомнить, как Конгресс решал вопрос о потолке долга в течение последних нескольких десятилетий.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, госдолг, карин жан-пьер, конгресс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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