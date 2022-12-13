В Белом доме сообщили, что Байден не будет вести переговоры о потолке госдолга.Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что глава страны не намерен общаться с членами Республиканской партии в Конгрессе по данному вопросу о суверенном государственном долге США даже в том случае, если потолок будет достигнут уже 19 января.
Мы не будем этого делать. Это их конституционная обязанность, если вспомнить, как Конгресс решал вопрос о потолке долга в течение последних нескольких десятилетий.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
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Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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