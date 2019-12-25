В Белом доме позже раскроют подробности медицинского осмотра главы государства.

Американский президент Джо Байден назвал колоноскопию прекрасной процедурой. Такое заявление политик сделал после завершения регулярного медицинского осмотра в госпитале Военно-Морских сил США имени Уолтера Рида, расположенного в пригорода Вашингтона штате Мэриленд. Глава государства объявил прессе по возвращению в Белый дом о том, что сейчас чувствует себя отлично.

Хорошо! Мы обнародуем все подробности медосмотра. Я чувствую себя великолепно. Ничего не изменилось. Джо Байден, президент США

Старейший в истории американский президент подчеркнул, что сейчас находится в отличной физической форме. Он пошутил о том, что уже с нетерпением ждет празднования своего 58-летия. Напомним, что в эту субботу политику исполняется 79 лет.

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Фото: Белый дом

