Главный санврач Петербурга разрешила плановую вакцинацию детям с 24 апреля

Запрет сняли на 6 дней раньше.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова разрешила с 24 апреля проведение плановой вакцинации детям и вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Документ был опубликован на сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

Ранее запрет был установлен до 30 апреля. К прививкам по эпидемиологическим показаниям относятся прививки от бешенства, клещевого энцефалита и так далее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Тосненском районе зафиксировали вспышку кори на фоне коронавируса.

Фото: pixabay.com, пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу