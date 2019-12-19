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Главный санврач Петербурга разрешила плановую вакцинацию детям с 24 апреля
Сегодня, 20:23
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nadezhda_sib

Главный санврач Петербурга разрешила плановую вакцинацию детям с 24 апреля

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Запрет сняли на 6 дней раньше.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова разрешила с 24 апреля проведение плановой вакцинации детям и вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Документ был опубликован на сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

Ранее запрет был установлен до 30 апреля. К прививкам по эпидемиологическим показаниям относятся прививки от бешенства, клещевого энцефалита и так далее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Тосненском районе зафиксировали вспышку кори на фоне коронавируса. 

Фото: pixabay.com, пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Теги: вакцинация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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