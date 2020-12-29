В Петербурге возобновил работу туристический трамвай

Трамвай едет с Васильевского острова на Петроградскую сторону, далее через Литейный мост до цирка на Фонтанке.

В Северной столице вновь вышел на маршрут туристический трамвай. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУП "Горэлектротранс" Святослав Новиков.

Напомним, что трамвай едет с Васильевского острова на Петроградскую сторону, далее через Литейный мост до цирка на Фонтанке. Прокатиться на транспорте можно три раза в день — 10:00, 13:00, 16:00. Трамвай отходит от Музея городского электрического транспорта.

Желающие могут приобрести билеты заранее онлайн.

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Фото: Piter.TV