У жилого дома на Александра Матросова нашли боеприпас времен войны

Снаряд вывезли на полигон.

В минувший четверг, 21 января, у жилого дома №8 по улице Александра Матросова нашли ржавый боеприпас. Как рассказали в пресс-службе МЧС, снаряд обнаружили при проведении земляных работ.

"Ископаемым" оказался артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения. В МЧС напомнили, что о таких находках и прочих чрезвычайных ситуациях нужно срочно сообщать в службу спасения по стационарному телефону 01 или 112 и 101 по мобильному.

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Фото: Piter.TV