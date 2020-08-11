Пьяный капитан прогулочного судна попал под уголовное дело за травмированных пассажиров

Катер врезался в опору Прачечного моста.

Капитан прогулочного катера в Петербурге стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации пресс-службы транспортной полиции города, мужчина сел за штурвал пьяным и допустил столкновение судна с опорой Прачечного моста.

Инцидент произошел вечером 10 августа, в результате удара пострадали пассажиры, проходившие в тот вечер платную экскурсию по Неве. Троих доставили в больницу, повреждения получили также само судно и мост. 44-летнему капитану грозит до двух лет лишения свободы за нетрезвую езду по воде и пустые бутылки из-под алкоголя на борту.

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Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО