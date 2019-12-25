В Петербурге возбудили уголовное дело против личного водителя главы УГИБДД

Следствие подозревает петербуржца в мошенничестве.

В среду, 10 марта, Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело против личного водителя главы УГИБДД города Алексея Семенова. Как сообщает издание 47news, под угрозой оказался сам Семенов.

Водителя подозревают в мошенничестве. Следователи допросили начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Дмитрия Василенко.

Оказалось, что личный водитель Семенова был одновременно трудоустроен оператором передвижного комплекса КРИС-П, предназначенного для фотофиксации нарушений скоростного режима. То есть должностные обязанности он не исполнял, но получал зарплату.

Журналисты 47news предположили, что конечной целью следствия является именно Семенов, которому может грозить статья 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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Фото: Piter.TV