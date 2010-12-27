В Петербурге возбудили уголовное дело против застройщика ЖК "Город детства"

Деньги за строительство квартир мошенники получили, но создать ЖК не планировали.

В Петербурге возбуждено уголовное дело против мошенников, которые специализировались на обмане дольщиков. Фигурантами расследования стала семейная пара Таньковых. Согласно следствию, молодые люди разрабатывали план преступления с 2017 года.

Из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения путём хищения денежных средств в особо крупном размере, введя в заблуждение относительно целей использования, заключило договора долевого участия <...> однако не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства похитило, распорядившись ими по своему усмотрению комментируют в пресс-службе Следственного управления МВД по региону

По делу обвиняется компания "СНВ Северо-Запад". Минимальная стоимость обещанной квартиры достигала одного миллиона рублей. Дольщикам обещали, что в жилом комплексе " Город детства" будет десять корпусов. Он должен был появиться в Гатчинском районе Ленинградской области, в поселке Коммунар.

Однако, здания даже не планировали строить. В общей сложности злоумышленникам удалось продать 419 квартир. Наградой за мошенничество для них стали 647 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что следственный комитет возбудил дело против отца сестер Хачатурян.

Фото: Piter.tv