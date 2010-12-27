Следственный комитет возбудил дело против отца сестер Хачатурян

Его обвиняют в сексуальном насилии над дочерьми.

В четверг, 11 июля, стало известно о том, что СК выделил в отдельное производство дело против отца сестер Хачатурян. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что его обвиняют в истязании и сексуальном насилии над дочерьми. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Михаила Хачатуряна были расстройства личности. Ранее в ходе допроса девушки заявили, что на протяжении длительного времени Михаил Хачатурян причинял им моральные и физические страдания.

Напомним, сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. 27 июля 2018 года его тело с множественными колото-резанными ранениями нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что суд продлил до конца июля арест сестрам Хачатурян.

Фото:Сёстры Хачатурян | Группа поддержки/вк