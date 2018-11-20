В Петербурге возбудили уголовное дело после пропажи школьницы в канун Нового года

Девушка ушла из дома 31 декабря, о ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи 14-летней девушки в канун Нового года. Об этом сообщает пресс-служба главного Следственного управления СК РФ.

Установлено, что девочка ушла из дома № 53/4 на Коломяжском проспекте около 18 часов 31 декабря. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

По словам родным, школьница имеет рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые длиной до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые.

Девушка была одета в короткую темно-фиолетовую куртку, красную вязаную шапку с помпоном, черные ботинки. Также она может быть одета в полушубок светлого цвета, юбку длиной ниже колен с геометрическим рисунком. При себе у нее были российский и заграничный паспорта, мобильный телефон и рюкзак голубого цвета.

Вскоре после пропажи телефон школьницы оказался заблокирован. После снятия блокировки номер стал доступен, однако на звонки никто не отвечает.

Ранее мы писали, что в Тосно нашли ранее пропавшую 13-летнюю школьницу.

Фото: pixabay.com