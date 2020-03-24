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Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" разыскивают 14-летнюю девочку в Петербурге, которая пропала 2 дня назад
Сегодня, 17:26
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Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" разыскивают 14-летнюю девочку в Петербурге, которая пропала 2 дня назад

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В день исчезновения она была одета в сиреневый пуховик.

В Петербурге пропала 14-летяя школьница. Она не появлялась дома уже два дня. Волонтеры  отряда "ЛизаАлерт" попросили горожан помочь с поисками. Фото и приметы ребенка опубликовали в объявлении в группе организации в соцсети "ВКонтакте".

Рост девочки 164 сантиметра, у нее нормальное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в сиреневый пуховик. Под ним – белая толстовка  с капюшоном и фиолетовые брюки. На голове у девочки была шапка, на ногах  – черные ботинки. С собой школьница взяла черный рюкзак. 

Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Также требуются добровольцы для помощи в поисках. 

Фото: ВКонтакте / ЛизаАлерт

 

Теги: лизаалерт, полиция, пропала девочка в петербурге, пропала школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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