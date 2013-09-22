Томская полиция ищет пропавшую 14-летнюю школьницу

Сотрудники правоохранительных органов в Томске разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала день назад. Об этом информирует УМВД по региону.
По данным ведомства, школьница днем 8 сентября ушла из гимназии и не вернулась домой. Местоположение подростка неизвестно до сих пор.
Отмечается, что ее рост составляет около 170 см, крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком волосы. На девочке были надеты темно-синий брючный костюм, на ногах – черные танкетки. При себе подросток имел черный портфель с белыми надписями.
Всех располагающих какими-либо данными о местонахождении девочки просят обратиться в полицию.
Ранее в мусоропроводе многоэтажного дома на юго-западе Москвы обнаружили новорожденную девочку.
Фото: Piter.tv
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