Томская полиция ищет пропавшую 14-летнюю школьницу

Накануне девочка ушла из школы и не вернулась домой.

Сотрудники правоохранительных органов в Томске разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала день назад. Об этом информирует УМВД по региону.

По данным ведомства, школьница днем 8 сентября ушла из гимназии и не вернулась домой. Местоположение подростка неизвестно до сих пор.

Отмечается, что ее рост составляет около 170 см, крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком волосы. На девочке были надеты темно-синий брючный костюм, на ногах – черные танкетки. При себе подросток имел черный портфель с белыми надписями.

Всех располагающих какими-либо данными о местонахождении девочки просят обратиться в полицию.

Ранее в мусоропроводе многоэтажного дома на юго-западе Москвы обнаружили новорожденную девочку.

Фото: Piter.tv