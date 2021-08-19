В Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования рабочего на судне "Марлин"

На мужчину упал главный распорядительный щит.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после травмирования рабочего на строящемся судне "Марлин". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в мае этого года у набережной "Северной верфи". Во время погрузки блока в трюм корабля на мужчину упал главный распорядительный щит. В результате пострадавший получил тяжелые травмы.

Расследование уголовного дела ведется по статье "Нарушение правил безопасности во время проведения строительных работ".

Ранее мы писали, что слесарь получил травму во время работ с электроинструментом на заводе в Петербурге.

Видео: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России