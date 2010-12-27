В Петербурге возбудили уголовное дело из-за жестокого убийства домашнего кролика

Процесс убийства снимали на видео.

В Красносельском районе Петербурга возбудили уголовное по факту жестокого обращения с животными. Запись издевательства злоумышленники выложили в Интернет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В расправе участие приняли жители Красносельского района, в том числе несовершеннолетний подросток. Мужчины убили в ванной комнате кролика, который принадлежат хозяину квартиры. После этого они приготовили его и съели. Убивали животное очень жестоко, всё снимали на видео.

По данному факту в отношении двух злодеев было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными с применением садистских методов и с публичной демонстрацией в Интернете". Так же дело завели из-за вовлечения несовершеннолетнего, который состоит на учете за совершение преступления средней тяжести.

Ранее петербуржец, выбросивший собаку из окна 4-го этажа, стал фигурантом уголовного дела.

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