Петербуржец, выбросивший собаку из окна 4-го этажа, стал фигурантом уголовного дела

Полицейские выяснили, что собака принадлежит 39-летней женщине. По ее словам, к ней и ее супругу приходил 35-летний знакомый, который и выбросил щенка из окна.

В Калининском районе Петербурга возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который 20 сентября выбросил из окна четвертого этажа собаку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В полицию с заявлением обратилась 73-летняя петербурженка, которая рассказала, что неизвестные выбросили животное из окна дома 107/2 на Гражданском проспекте.

Полицейские выяснили, что собака принадлежит 39-летней женщине. По ее словам, к ней и ее супругу приходил 35-летний знакомый, который и выбросил щенка из окна. Позже в полицию поступила справка из ветклиники. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Фото: ВК/ АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам