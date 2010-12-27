На Гражданском проспекте пьяные хозяева выбросили с 4-го этажа щенка

Из окна четвертого этажа по Гражданскому проспекту пьяные хозяева выбросили щенка. Об этом сообщили в группе "АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам".
Неравнодушные люди вызвали полицию, отвезли щенка в ветеринарную клинику. Неизвестная женщина оставила на лечение 10 тысяч рублей. Хозяев задержали сотрудники 15-го отделения полиции.
Собаке всего 4 месяца, а у него уже покалечена душа, сломана лапка, пока неизвестно, что с ребром.
АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам
В первые дни после ЧП (20 сентября) щенок был в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь. Сейчас он в удовлетворительном состоянии, ему провели операцию на левой лапке.
Ранее в Петербурге спасатели вызволили из плена котенка.
Фото: ВК/ АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам
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