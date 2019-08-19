В Петербурге спасатели вызволили из плена котенка

Сотрудники МЧС достали животное из люка.

Вечером 18 августа сотрудники МЧС вытащили из люка котенка. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места событий.

Судя по ролику, спасательная операция заняла у специалистов буквально несколько минут. Животное никуда не пряталось и вело себя спокойно.

Свидетели написали, что "парни вытащили котейку, прыгнули в карету и полетели дальше". Правда, неизвестно, забрал ли кто-то пушистого друга к себе домой или нет.

Ранее мы писали, что дети помогли спасти собаку, которая попала в канаву в Сертолово.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург