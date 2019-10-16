В Петербурге возбудили уголовное дело из-за загрязнения земли на 147 млн рублей на Глухарской

Фигурантом дела является ООО "Простор".

Ущерб от загрязнения земли на Глухарской улице составил 147 млн рублей. По данному факту природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело.

Несмотря на требования законодательство, ООО "Простор" свозило на участок отходы грунта, в том числе строительные отходы. Общая площадь загрязнения составила 2 га. Экспертиза показала, что мусор относится к IV-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

Расследование уголовного дела о порче земли находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что жители Красногвардейского района приняли "ледяное сало" за загрязнение реки Охты.

Фото: природоохранная прокуратура