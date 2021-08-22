Жители Красногвардейского района приняли "ледяное сало" за загрязнение реки Охты

Ледяное сало на реке Охте испугало жителей Красногвардейского района. Они подумали, что река загрязнена. Непонятную "жижу" заметили около моста Энергетиков 28 марта.
На самом деле сало не связано с техногенным воздействием на водоток, это — явление природы.
Под воздействием течения и ветра ледяная масса может сбиваться в полосы или пятна рыхлого, пропитанного водой льда – шугу", И это вторая стадия образования сплошного ледяного покрова на поверхности воды, представленная густым слоем мелких ледяных кристаллов. Под воздействием течения и ветра ледяная масса может сбиваться в полосы или пятна рыхлого, пропитанного водой льда – шугу.
Росприроднадзор по Северо-Западу.
Ледяное сало появляется в период температурных колебаний. Природное явление и раньше замечали на Охте, а также в акватории Невы.
Напомним, Петербург находится под воздействием циклона "Илона".
Видео: Telegram / ruezimaleto - ЖК Зима-Лето СПб / Екатерина Титенко
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