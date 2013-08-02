"Илона" принесет в Петербург облачную и дождливую погоду

Во вторник осадки постепенно прекратятся, и на улице станет еще холоднее.

Начало новой рабочей недели в Петербурге будет определять центральная часть североатлантического циклона, названного немецкими синоптиками "Илона". Об этом в Telegram-канале "Погода от шефа" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Циклон принесет в город 28 марта облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду. Также пройдет снег, переходящий в мокрый. Также не исключаются дожди. Температура воздуха в Северной столице +2…+4, по Ленобласти 0…+5°. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 14-19 м/с.

Во вторник осадки постепенно прекратятся, и на улице станет еще холоднее, температура днем будет ниже нуля.

Фото: Piter.tv