В Петербурге возбудили три уголовных дела о педофилии

Следователи установили 14 жертв.

Накануне, 15 ноября, в отношении 62-летнего Николая Гатина было возбуждено еще три уголовных дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, разврате и половых сношениях с партнёрами младше 16 лет.

Гатин под стражей с мая, ему вменили сексуальные контакты с четырьмя мальчиками. Следователи смогли установить еще несколько эпизодов.

По версии следствия, с осени 2015 года по весну 2017 мужчина вступал в противозаконные отношения с подростком, который подрабатывал грузчиком. Мальчику было 14-16 лет. Зимой 2016 года подозреваемый вступил в отношения с 12-летним школьником.

На данный момент установлено 14 жертв. Самому младшему было 8 лет на момент знакомства с Гатиным, их контакт длился 5 лет.

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Фото: Piter.tv