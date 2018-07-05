В Росприроднадзоре возбудили дело о сбросе отходов в Неву

В пятницу, 26 июля петербургский департамент службы по надзору в сфере природопользования возбудил дело об административном правонарушении против АО "ГОЗ Обуховский завод" за загрязнение Невы. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.
Поводом стала информация от Комитета по природопользованию. Сотрудники аварийной службы зафиксировали несколько пятен в районе набережной Обуховской обороны, рядом с заводом. Кроме того, на стенах набережной в месте расположения предприятия нашли следы нефти. В то же время, выше по течению от завода вода уже чистая.
На данный момент Росприроднадзор проводит дополнительные проверки. Если вина администрации завода подтвердится, будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в мае госинспекторы проводили осмотр в предполагаемых местах загрязнения, но ничего не нашли. Также не подтвердилась информация о наличии бесхозяйных канализационных сетей.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что на крыше бомбоубежища в сквере Цоя появится общественное пространство.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора
Обсуждение ( 0 )