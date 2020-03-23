Если горожане не выполняют запрет или продолжают его нарушать им грозит привлечение к ответственности.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что в Петербурге возбудили административное дело за нарушение проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Отмечается, что в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области раскрывать нарушителя. Известно, что праздник провели в условиях пандемии в Центральном районе. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга отметили, что нарушителя подвергнут карантину.

В соответствующих органах заявили, что если горожане нарушают карантин, то им грозит привлечение к ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам по дням расписали симптомы коронавируса.

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