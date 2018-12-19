В Петербурге появится первое европейское электротакси

У петербургских перевозчиков появится еще один конкурент на рынке.

Европейский агрегатор такси Bolt в скором времени придет в Россию. Первым городом в России, где появится электротакси, станет Санкт-Петербург. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на представителей компании.

Ранее такси имело название Taxify. Однако, создатель компании Маркус Виллиг поясняет, что смена названия – дань ассоциации с электротранспортом.

Мы строим будущее, где транспорт быстрый и электрический. Маркус Виллиг

Компания была основана в 2013 году в Таллине. На сегодняшний день компания работает в 30 странах и имеет 25 миллионов пользователей. В некоторых странах Bolt предоставляет в аренду мотоциклы и электроскутеры.

Ранее на Piter.TV: На Гарькавого таксист "восточной внешности" забрал у пассажирки кошелек и прокатил ее на капоте.

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