На Гарькавого таксист "восточной внешности" забрал у пассажирки кошелек и прокатил ее на капоте

У 37-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясения и травма ноги.

Таксист ограбил и прокатил пассажирку на капоте автомобиля в Сосновой Поляне. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Местные жители 16 марта около десяти часов вечера услышали крики о помощи около 33 дома по улице Гарькавого. У 37-летней петербурженки была испачкана одежда и повреждена нога.

Позже полицейским она рассказала, что ехала на такси марки Opel Astra с водителем восточной внешности. У женщины не оказалось мелких денег для оплаты, и она захотела сходить домой за деньгами. Тогда водитель выхватил из кармана ее куртки кошелек стоимостью 8000 рублей, в котором находились банковская карта и 15 000 рублей наличными. После этого таксист захотел уехать, но женщина запрыгнула ему на капот. Водитель провез ее некоторое расстояние и сбросил.

У женщины диагностировали травму ноги, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Автомобиль такси принадлежит 31-летнему жителю Таджикистана. Его разыскивает полиция.

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Фото: Piter.tv​​​​​​​