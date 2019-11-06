В Красносельском районе столкнулись большегруз и автобус

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

В субботу вечером, 13 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошел дорожный инцидент. В аварии столкнулись фура и автобус. О происшествии рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого не смогли поделить дорогу и общественный автобус. Судя по опубликованным кадрам, у фуры повреждена передняя часть, а у автобуса разбито стекло. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее в одном из авто в массовом ДТП на Петергофском шоссе находился ребенок. Свидетельница аварии рассказала, что предполагаемый виновник аварии ехал в машине с женой и ребенком.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Яворский