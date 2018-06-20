Петербуржец нашел три иглы в купленном мясе для шашлыка

В Красносельском районе Петербурга местный житель нашел три иглы в мясе для шашлыка. Пострадавший рассказал, что купил продукт в магазине сети "Три поросенка" по улице Пограничника Гарькавого. К удивлению покупателя, в сыром мясе оказался металл. Очевидцы заметили, что вытащенный из мяса предмет больше напоминает гвоздь.
Сам петербуржец потешил, что не ожидал, что продукт окажется с таким "высоким содержанием железа". На данный момент как посторонние предметы попали в товар - неизвестно. В общей сложности мужчина вытащил три иглы.
Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб
Оставить комментарий
Это все вранье!! а также провокация депутата Коваля. Сколько лет покупаем там мясо не разу иглу не встречали. Начал господин Коваль информационную войну. Вместо этого бы проверил как там водопроводный коллектор поживает, доступа к нему нет. того и гляди все провалится......