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Петербуржец нашел три иглы в купленном мясе для шашлыка
Сегодня, 8:29
685
lesjasap

Петербуржец нашел три иглы в купленном мясе для шашлыка

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Местный житель едва не пострадал от опасного продукта.

В Красносельском районе Петербурга местный житель нашел три иглы в мясе для шашлыка. Пострадавший рассказал, что купил продукт в магазине сети "Три поросенка" по улице Пограничника Гарькавого. К удивлению покупателя, в сыром мясе оказался металл. Очевидцы заметили, что вытащенный из мяса предмет больше напоминает гвоздь.

Сам петербуржец потешил, что не ожидал, что продукт окажется с таким "высоким содержанием железа". На данный момент как посторонние предметы попали в товар - неизвестно. В общей сложности мужчина вытащил три иглы.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

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Теги: гвозди в мясе, иглы в мясе, мясо для шашлыков, три поросенка, улица пограничника гарькавого
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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    Минус
    Аноним
    Сегодня 9:05

    Это все вранье!! а также провокация депутата Коваля. Сколько лет покупаем там мясо не разу иглу не встречали. Начал господин Коваль информационную войну. Вместо этого бы проверил как там водопроводный коллектор поживает, доступа к нему нет. того и гляди все провалится......