Спектакль "Три поросенка"

Грустных поросят на свете сколько угодно, а вот веселых только три. Эту старую английскую сказку знают многие люди. Однако спектакль Большого театра кукол обещает быть не только интересным, но и неожиданным. В нем необычные герои и совершенно необыкновенные поросята.
"Автор спектакля" выйдет к зрителям, в отчаянии расскажет, что от него сбежали все поросята, и предложит разыграть спектакль первым попавшимся прохожим. Начинается игра в театр, и эти трое прохожих оказываются так изобретательны, что всем становится и страшно, и ужасно смешно.
Время: 11:30, 14:00
Продолжительность: 1 час 30 минут
Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова 10-12
Фото: puppets.ru
Обсуждение ( 0 )