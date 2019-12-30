Спектакль "Три поросенка"

Возрастное ограничение: 6+.

Грустных поросят на свете сколько угодно, а вот веселых только три. Эту старую английскую сказку знают многие люди. Однако спектакль Большого театра кукол обещает быть не только интересным, но и неожиданным. В нем необычные герои и совершенно необыкновенные поросята.

"Автор спектакля" выйдет к зрителям, в отчаянии расскажет, что от него сбежали все поросята, и предложит разыграть спектакль первым попавшимся прохожим. Начинается игра в театр, и эти трое прохожих оказываются так изобретательны, что всем становится и страшно, и ужасно смешно.

Время: 11:30, 14:00

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова 10-12

Фото: puppets.ru