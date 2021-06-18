Пожар удалось ликвидировать спустя 9 минут.

В Красносельском районе сгорела "Газель". Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Вечером в 20:40 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, улица Пограничника Гарькавого дом №37. На месте бригада спасательной помощи выяснила, что горит автомобиль.

В 20:49 пожар удалось ликвидировать, однако автомобиль выгорел по всей площади. На месте работали 9 человек личного состава и две спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

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