В Невском районе полыхала батарея на крыше электробуса

Администрация попыталась выкатить транспорт на улицу.

В Невском районе полыхала аккумуляторная батарея на крыше электробуса. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 18 июня.

Вечером в 18:40 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Седова дом №45. Позже выяснилось, что пожар произошел в вагоноремонтном цехе размером 160х25 метров. В цехе находились электробусы, на крыше одного из них полыхала батарея.

В 20:49 пожар удалось ликвидировать. На месте работали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Информация о пострадавших в результате инцидента уточняется.

Ранее мы писали, что петербуржец принял красную штору в окне за пожар и вызвал МЧС.

Фото: Piter.tv