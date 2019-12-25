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В Невском районе полыхала батарея на крыше электробуса
Сегодня, 21:18
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В Невском районе полыхала батарея на крыше электробуса

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Администрация попыталась выкатить транспорт на улицу.

В Невском районе полыхала аккумуляторная батарея на крыше электробуса. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 18 июня. 

Вечером в 18:40 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Седова дом №45. Позже выяснилось, что пожар произошел в вагоноремонтном цехе размером 160х25 метров. В цехе находились электробусы, на крыше одного из них полыхала батарея. 

В 20:49 пожар удалось ликвидировать. На месте работали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Информация о пострадавших в результате инцидента уточняется. 

Ранее мы писали, что петербуржец принял красную штору в окне за пожар и вызвал МЧС.

Фото: Piter.tv

Теги: батарея, пожар, электробус
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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