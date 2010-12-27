На Пограничника Гарькавого палатку из-за ветра отнесло к автобусной остановке

Местные жители смогли сфотографировать последнее местоположение "беглянки".

В Красносельском районе Петербурга сильные порывы ветра "принесли" торговую палатку прямо к автобусной остановке. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, инцидент произошел поздним вечером 5 ноября, на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов.

палатка убежала к остановке прокомментировал ситуацию местный житель

На данный момент неизвестно, осталась ли конструкция на прежнем месте. не исключено, что ее снова отнесло в сторону из-за штормового ветра. Петербуржцы отмечают, что хозяин палатки в любом случае не увидит свое имущество на прежнем месте. Ему придется играть в Шерлока, чтобы понять, куда палатку отнесло из-за непогоды.

Ранее Piter.tv писал о том, что в СЗФО произошли задержки дальних поездов из-за непогоды.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПБ/Фёдор Смирнов

