В СЗФО произошли задержки дальних поездов из-за непогоды

Несколько составов задержалось из-за неполадок, возникших из-за наледи. Сейчас проблема устранена.

В Северо-Западном регионе России сотрудникам Октябрьской железной дороги пришлось задержать движение 10 поездов дальнего следования из-за непогоды. Как отмечают сотрудники компании, для тех пассажиров, которым пришлось прождать своего состава более четырех часов, было предусмотрено питание. Для клиентов поезда 9 "Архангельск-Петербург" и "812 "Псков-Петербург" создано автобусное сообщение от Ладожского и Балтийского вокзалов.

Отметим, что сбои в привычном режиме работы вызвала наледь на проводах. Последствия погодных условий пришлось в срочном порядке ликвидировать при помощи специальных аппаратов - вибропантографов. Задержались некоторые поезда, следовавшие из Архангельска и Пскова в Петербург, из Петербурга в Тюмень, Екатеринбург, Киров, Петрозаводск, а также Мурманск-Москва, Псков-Петрозаводск, Мурманск-Минск.

Ранее Piter.tv писал о том, что дорожники Ленобласти призывают автомобилистов переходить на зимнюю резину.

Фото: Piter.tv

