Дорожники Ленобласти призывают автомобилистов переходить на зимнюю резину

ГКУ "Ленавтодор" просит соблюдать скоростной режим и пропускать снегоуборочную технику.

Дорожные службы Ленобласти обратились к автомобилистам с призывом переходить на зимнюю резину.

В минувшие сутки проезжую часть и обочины убирали 400 единиц уборочной техники. С помощью соляных растворов и противогололедной смеси им удалось очистить несколько километров дорог. На данный момент спецтехника продолжает курсировать по дорогам Ленобласти и убирать снег и наледь.

Автомобилисты могут сообщить о ситуации на областных трассах по телефону горячей линии ГКУ "Ленавтодор": 8(812)251-42-84.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти дорожные службы справились с последствиями снегопада.

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