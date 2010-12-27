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Дорожники Ленобласти призывают автомобилистов переходить на зимнюю резину
Сегодня, 12:53
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Дорожники Ленобласти призывают автомобилистов переходить на зимнюю резину

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ГКУ "Ленавтодор" просит соблюдать скоростной режим и пропускать снегоуборочную технику.

Дорожные службы Ленобласти обратились к автомобилистам с призывом переходить на зимнюю резину.

В минувшие сутки проезжую часть и обочины убирали 400 единиц уборочной техники. С помощью соляных растворов и противогололедной смеси им удалось очистить несколько километров дорог. На данный момент спецтехника продолжает курсировать по дорогам Ленобласти и убирать снег и наледь. 

Автомобилисты могут сообщить о ситуации на областных трассах по телефону горячей линии ГКУ "Ленавтодор": 8(812)251-42-84.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти дорожные службы справились с последствиями снегопада.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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